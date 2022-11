A6 / Erlenbach – Mit über drei Promille Unfall verursacht

A6 / Erlenbach – Überhöhte Geschwindigkeit und die Beeinflussung von Alkohol waren vermutlich die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 am Mittwochabend.

Ein 36-Jähriger befuhr mit seinem Citroen gegen 21 Uhr den linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Nürnberg. Kurz nach der Anschlussstelle Heilbronn-Neckarsulm wechselte er auf den mittleren Fahrstreifen. Hierbei übersah er vermutlich den Skoda eines 33-Jährigen, der bereits die mittlere Spur befuhr und kollidierte mit dessen Fahrzeugheck. Der Citroen wurde durch den Aufprall nach links, der Skoda nach rechts abgewiesen. Beide Fahrzeuge kamen im Anschluss ohne weitere Kollisionen auf der Autobahn zum Stehen.

Der Fahrer des Skoda, sowie seine 35-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 36-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste er im weiteren Verlauf eine Blutprobe abgeben, da im Rahmen der Unfallaufnahme eine mögliche Beeinflussung durch Alkohol festgestellt wurde. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,2 Promille. Der Führerschein des Citroen-Fahrers wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Autobahn war für die Zeit der Unfallaufnahme teilweise gesperrt.

