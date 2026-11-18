Adventskonzert Stiftskirche in St. Arnual für Seniorinnen und Senioren des Stadtbezirks Mitte am 5. Dezember – Der Bezirksrat Mitte und das Amt für Gesundheit, Prävention und Soziales der Landeshauptstadt Saarbrücken laden Seniorinnen und Senioren des Stadtbezirks Mitte am Samstag, 5. Dezember, 15 Uhr, zu einem festlichen Adventskonzert in die Stiftskirche in St. Arnual ein.
Der Organist, Kirchenmusiker und Dirigent Bernhard Leonardy gestaltet ein weihnachtliches Programm. Mit dabei ist auch das Vokalensemble ’83. Harfe, Bläser und Orgel begleiten das Konzert.
Kostenlose Eintrittskarten für Seniorinnen und Senioren des Stadtbezirks Mitte gibt es ab Montag, 23. November, an der Rathausinfo im Rathaus St. Johann, bei der Kulturinfo am St. Johanner Markt und in der Stadtbibliothek Saarbrücken.
Die Eintrittskarten sind erhältlich, solange der Vorrat reicht. Wegen der begrenzten Zahl der Plätze bei der Veranstaltung können pro Person nur zwei Karten ausgegeben werden.
***
Text: Landeshauptstadt Saarbrücken