AfD-Fraktion beantragt Schließung des Schlupflochs zu Leihmutterschaft im Ausland – Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag hat die Einbringung eines Gesetzentwurfs zum Verbot der Inanspruchnahme von Leihmutterschaft im In- und Ausland beschlossen. Leihmutterschaft ist in Deutschland bereits heute verboten. Strafbar sind bisher aber nur Ärzte und Vermittler – die Wunscheltern bleiben straflos und können das Verbot im Ausland umgehen. Der Entwurf stellt künftig die Bestelleltern unter Strafe, auch wenn die Leihmutterschaft im Ausland stattfindet, und verbietet in Deutschland auch die Werbung dafür. Dazu erklären die AfD-Bundestagsabgeordneten Torben Braga, Tobias Ebenberger und Martina Kempf, die den Entwurf maßgeblich erarbeitet haben:
Torben Braga:
„Wer zwischen einigen zehntausend und 200.000 Euro aufbringen kann, umgeht das Verbot heute mit einer Reise nach Kalifornien oder Georgien. Ein solches Verbot, das nur für Menschen ohne das notwendige Geld gilt, verdient seinen Namen nicht. Wir nehmen den neuen Tatbestand deshalb in § 5 StGB auf, sodass es auf das Recht am Tatort nicht mehr ankommt. Beim Organhandel gilt das seit Jahren, und Italien hat 2024 denselben Weg gewählt. Das Kind bleibt davon unberührt, seine rechtliche Zuordnung richtet sich weiter nach dem Kindeswohl.“
Lesen Sie auch dazu folgenden Artikel: Jens Spahn’s Rücktritt nach Leihmutter-Kontroverse
Tobias Ebenberger:
„Auf sogenannten Kinderwunschmessen werben ausländische Agenturen auch in Deutschland offen mit ihren Schritt-für-Schritt-Angeboten zu im Ausland legalen Leihmutterschaften. Das bisherige Anzeigenverbot greift dort nur lückenhaft und bleibt folgenlos. Künftig steht jede gewerbsmäßige Werbung für Leihmutterschaft unter Strafe – auch dann, wenn diese im Ausland durchgeführt werden soll. Damit ist jegliche Werbung für Leihmutterschaft in Deutschland, auch auf Kinderwunschmessen, untersagt.“
Martina Kempf:
„Jedes Kind ist von Gott gewollt und besitzt vom ersten Augenblick an eine unverfügbare Würde. Die Leihmutterschaft macht es zum Gegenstand eines Vertrages mit Preis und Abnahme und zerreißt planmäßig die Bindung, die in neun Monaten zwischen Mutter und Kind gewachsen ist. Wer das christliche Menschenbild ernst nimmt, darf weder den Körper der Frau noch das Kind zur Ware machen lassen. Gerade die Union, die das C im Namen trägt, lade ich ein, unserem Entwurf zuzustimmen.“
Der Bundestag berät den Entwurf am Donnerstag, dem 12. November, in erster Lesung.
***
Text: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag