Alsdorf – Kranzniederlegung am Volkstrauertag, Sonntag, 13. November, am Ehrenmal im Südpark, Übacher Weg

Alsdorf (NRW) – Den Volkstrauertag am Sonntag, 13. November, begeht die Stadt Alsdorf gemeinsam mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge traditionell im Rahmen einer Feierstunde am Ehrenmal im Südpark am Übacher Weg, teilt das Presseamt der Stadt Alsdorf mit. Es werden auch Bürgermeisterin Wilma van der Rijt der Gemeente Brunssum sowie Vertreter des dortigen Partnerschaftskomitees an den Veranstaltungen teilnehmen. Begonnen wird der Volkstrauertag um 10.00 Uhr mit dem gemeinsamen Besuch der Messe in der Martin-Luther-Kirche in Alsdorf. Die Freiwillige Feuerwehr Alsdorf stellt eine Ehrenwache am Denkmal. Gegen 11.30 Uhr legen der Bürgermeister Alfred Sonders sowie der stellv. Bürgermeister Friedhelm Krämer am Ehrenmal Kränze nieder und gedenken der Toten. Zur Kranzniederlegung wird ein Gebet durch Prädikant Heinz Wolke gesprochen; außerdem spielt das Trommler- und Pfeiferkorps “Vereinte Freunde” Hoengen zugl. Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr. Anschließend werden an der Gedenkstätte für die Verfolgten des Dritten Reiches, aller Kriege und Opfer von Terrorherrschaften durch Bürgermeisterin Wilma van der Rijt sowie durch Bürgermeister Alfred Sonders und stellv. Bürgermeister Friedhelm Krämer ebenfalls Kränze niedergelegt.

