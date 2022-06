Altenburg – Redbull und Schokoriegel

Erstellt in

Altenburg (TH) – Gegen 14:30 Uhr am gestrigen Tag (20.06.2022) bemerkte ein Zeuge zwei Männer, die offenbar auf Diebestour in einem Verbrauchermarkt in der Kauerndorfer Allee unterwegs waren.

Als diese die Polizei erblickten, flüchteten sie mit einem Fahrzeug. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Täter samt Fluchtfahrzeug (BMW) in der Zeitzer Straße gestellt werden. Im Kofferraum des BMW befanden sich ca. 50 Red-Bull Dosen und mehrere Schokoriegel. Offensichtlich handelt es sich dabei um Beutegut.

Noch während der Kontrolle gelang es dem Beifahrer zu Fuß zu flüchten, wobei er trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte er nicht ergriffen werden. Der Fahrer, ein 35-jähriger Mann, wurde in der Folge vorläufig festgenommen. Das Diebesgut wurde zudem sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 35-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. (RK)

Landespolizeiinspektion Gera