Amberg – Amberg schwimmt wieder 24 Stunden – Tradition seit 1986

Erstellt in

Erlös kommt „Amberg Kinder helfen e.V.“ zu Gute

Amberg (BY) – Bereits zum 16. Mal wiederholt sich im Hockermühlbad das Amberger 24-Stunden-Schwimmen. Erwachsene und Kinder – einfach alle, die gerne schwimmen, sind eingeladen, bei diesem Event für einen guten Zweck ihre Bahnen ziehen und so den Verein „Amberger Kinder helfen e.V.“ bei seiner gemeinnützigen Arbeit für Kinder und Familien in der Umgebung zu unterstützen.

Schirmherr Oberbürgermeister Michael Cerny, die Organisatoren der DLRG Amberg und des Stadtverbandes für Sport sowie die Veranstalter hoffen bei schönem Wetter wieder auf eine hohe Schwimmbeteiligung. Wie in den Vorjahren könnte sich Amberg durchaus wieder in die bundesweite Spitze aller Städte katapultieren. Denn bei den bisherigen 15 Schwimmen haben 12 Siege im bundesweiten Wettbewerb die Amberger auf das Treppchen gehievt. In den vergangenen Jahren beteiligten sich rund 36.440 Teilnehmer und erschwammen gemeinsam rund 47.592 Kilometer.

Los geht es am Freitag, den 22. Juli um 9 Uhr. Oberbürgermeister Michael Cerny und Vertreter der Sponsoren werden dann das Event eröffnen und selbst die ersten Bahnen schwimmen. Danach folgen rund 900 gemeldete Schwimmerinnen und Schwimmer aus verschiedenen Amberger Schulen und des Landkreises. Ab 12 Uhr sind dann alle acht Bahnen für die Öffentlichkeit freigegeben – und zwar bis Samstag, den 23. Juli um 9 Uhr. Der Eintritt ist während des 24-Stunden-Schwimmens natürlich wieder frei.

„Die Bahnenzählung erfolgt in diesem Jahr erstmals komplett digital“, freut sich Organisator Bernd Parlow von der DLRG Amberg. Die Teilnehmer können sich ca. 2 Tage vor dem Schwimmen auf der Webseite https://amberg.dlrg.de registrieren, oder sich am Tag der Veranstaltung direkt im Hockermühlbad anmelden.

Mit der persönlichen Start-Nummer, die bei der Anmeldung ausgegeben wird, kann jeder Teilnehmer direkt zu den Schwimmbahnen gehen. Dort werden diese von den Bahnenzählern in Empfang genommen und schon kann es losgehen. Jeder Teilnehmer kann sein Schwimmen beliebig oft unterbrechen und wieder neu starten. Für den gesamten Überblick sorgt eine große digitale Tafel der Firma WICOM, die am Sprungturm angebracht wird. Hier werden die aktuellen Schwimmer und deren Schwimmleistung angezeigt. So geht kein geschwommener Meter verloren – und das ist auch wichtig. Schließlich spenden die Sponsoren 500 Euro pro Bahn.

Als Sponsoren mit im Boot sind in diesem Jahr die Stadtwerke Amberg, die Stadtbau Amberg, das Klinikum St. Marien, die Wirtschaftsförderung sowie die AOK Amberg, die Apotheke St. Marien, die Conrad Sportförderung und die Spedition Wagner.

Zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus vielen Vereinen und Verbänden während bei dem Benefiz-Event auch in diesem Jahr wieder für einen reibungslosen Ablauf rund um die Uhr sorgen. Sie helfen bei der Datenerfassung, dem Zählen der Schwimmbahnen, bei der Urkundenausstellung, sorgen für den Wassersicherungs- und Sanitätsdienst und stellen ein tolles Rahmenprogramm auf die Beine. Neben Aqua-Zumba und einer großen Zumba-Party „an Land“ gibt es tolle Wasserattraktionen im Nichtschwimmerbereich, Kanu-Vorführungen und Schnupper-Paddeln, einen DJ, Tanzangebote sowie Rock’n Roll- und Rhythmische-Sportgymnastik-Darbietungen zum Bestaunen. Die Anrainer um das Hockermühlbad werden wegen der nicht zu umgehenden Geräuschkulisse um Verständnis gebeten.

Stadt Amberg