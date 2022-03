Amberg – Amberger Ferienprogramm 2022 startet in den Osterferien – Vereine und Verbände können sich gerne beteiligen

Amberg (BY) – Bis Ostern ist es gar nicht mehr so lange und somit rückt auch der Start des Amberger Ferienprogramms immer näher. Und das ist vorrausichtlich in diesem Jahr wieder in Präsenz möglich, freuen sich Oberbürgermeister Michael Cerny und Nadine Gräml von der Kommunalen Jugendarbeit Amberg. Amberger Vereine, Verbände und Einrichtungen bieten den Kindern und Jugendlichen wieder eine bunte Auswahl an kreativen, künstlerischen, musikalischen und sportlichen Aktivitäten an.

Auch in diesem Jahr richtet sich Oberbürgermeister Michael Cerny mit einer Videobotschaft an die jüngste Generation der Stadt Amberg und bedankt sich bei allen Beteiligten des Amberger Ferienprogramms. Rechtzeitig vor den Osterferien, werden an den Amberger Schulen, Kindergärten und öffentlichen Stellen Programmflyer verteilt. Über einen QR-Code gelangt man auf die Homepage des Ferienprogramms mit sämtlichen Veranstaltungen.

Veröffentlicht werden die Angebote vier Wochen vor den Oster-, Pfingst-, Sommer- und Herbstferien unter www.ferienprogramm.amberg.de. Eine Anmeldung zu den Angeboten ist jeweils ab der dritten Woche vor dem jeweiligen Ferienbeginn ausschließlich online möglich. Für Ostern ist das Programm ab dem 14. März einzusehen, ab dem 21. März können Kinder und Jugendliche angemeldet werden. Genauere Informationen zum Anmeldeverfahren, den Bedingungen und den Kursen sind unter www.ferienprogramm.amberg.de aufgeführt.

Eine finanzielle Unterstützung für Familien im Rahmen des Ferienprogramms ist durch das Bildungs- und Teilhabepaket sowie durch den Amberger Familienpass möglich. Nähere Informationen dazu gibt es beim Sozialamt bzw. dem Jobcenter.

Die KoJa Amberg freut sich zudem über jede Amberger Einrichtung, jeden Verein oder Verband, welche sich mit einer Aktion am Ferienprogramm beteiligen möchten. Möglich sind digitale Angebote, Ausflüge, mehrtägige Veranstaltungen, Zeltlager, Freizeiten, Sportangebote, Führungen, Bastel- oder Schnupperkurse zu moderaten Preisen, die gerne ins Programm aufgenommen werden können. Voraussetzung hierfür ist die Terminierung in den Oster-, Pfingst-, Sommer- oder Herbstferien sowie die Ausrichtung auf die Zielgruppe Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre.

Weitere Informationen gibt es unter www.koja.amberg.de, Informationen zu aktuell geltenden Corona-Maßnahmen in der Kinder- und Jugendarbeit unter www.bjr.de.

Bei Fragen zum Ferienprogramm oder zur Aufnahme als veranstaltende Person, steht die Kommunale Jugendarbeit unter 09621 – 101700 und unter ferienprogramm@amberg.de zur Verfügung.

Stadt Amberg