Amberg – „INSEA Aktiv – Leben mit chronischer Erkrankung“ – neue Termine für Selbstmanagementkurse

Anmeldung ab sofort möglich.

Amberg (BY) – Im Rahmen von „INSEA Aktiv – Leben mit chronischer Erkrankung“, finden in Kürze in Amberg wieder zwei Selbstmanagementkurse statt. „Nachdem die Veranstaltungen im vergangenen Herbst so erfolgreich angenommen wurden, freuen wir uns sehr, erneut zwei Kurse anbieten zu können“, berichtet Kerstin Bauer, die Leiterin der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen der Stadt Amberg.

„INSEA Aktiv „Gesund und aktiv leben“ ist eine hilfreiche Ergänzung zur medizinischen und therapeutischen Versorgung. Der Kurs unterstützt Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Lebensqualität bei chronischer Krankheit zu verbessern, den Alltag und die Medikamenteneinnahme gut zu organisieren, sich ausgewogen zu ernähren und körperlich aktiv zu sein. Sie lernen auf diesem Weg vielfältige und für ihre individuelle Situation anwendbare Methoden kennen, aktiv mit der Erkrankung umzugehen. Weitere Themen des Kurses sind u.a. der individuelle Umgang mit Schmerz, die Vorbereitung auf Arztbesuche, Entspannungsübungen, sich selbst motivieren sowie Ziele zu setzen und Handlungspläne zu verfolgen.

Das Leben mit einer chronischen Erkrankung ist nicht immer einfach und erfordert von den Betroffenen und ihren Angehörigen häufig Veränderungen im Alltag. Der Selbstmanagementkurs unterstützt sie dabei, sich aktiv um ihre Gesundheit zu kümmern, soweit als möglich, ihren gewohnten Aktivitäten nachzugehen und mit den körperlichen und emotionalen Höhen und Tiefen umzugehen.

Geleitet werden die Gruppen von an der Medizinischen Hochschule Hannover ausgebildeten Kursleitungen, die teilweise selbst direkt oder indirekt von einer chronischen Erkrankung betroffen sind.

Kerstin Bauer freut sich, dieses Angebot als Brücke zur Selbsthilfe anbieten zu können. „Neben den fundierten Inhalten, können die Betroffenen vom Austausch untereinander profitieren und die Wirkung der Selbsthilfe erfahren“, erzählt die Leiterin der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen weiter.

Die Kursdaten sind:

INSEA-Kurs 3: 7x mittwochs: 27.04 bis 22.06.22 von 9:30 bis 12:00 Uhr (08.06 und 15.06. entfallen)

INSEA-Kurs 4: 7x mittwochs: 05.10. bis 16.11.22 von 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr

Veranstaltungsort ist das Pfarrheim (Pfarrsaal) Hl. Dreifaltigkeit, Dreifaltigkeitsstraße 9 in Amberg (Barrierefrei).

Anmeldungen sind ab sofort möglich bei der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen der Stadt Amberg unter 09621 – 10 1399 oder kerstin.bauer@amberg.de

Exkurs:

Was ist INSEA?

INSEA ist ein evidenzbasiertes, an der Universität Stanford entwickeltes Selbstmanagement-Programm, gefördert von Careum. Die Umsetzung in Deutschland wird ermöglicht durch die Robert Bosch Stiftung und BARMER. Die bayernweite Koordination des Projektes liegt bei SeKo Bayern.

Das INSEA-Programm ist die deutsche Version der erfolgreichen amerikanischen Kurse «Chronic Disease Self-Management Program» (CDSMP), die an der Universität Stanford entwickelt und wissenschaftlich geprüft wurden.

Hier konnte nachgewiesen werden, dass sich die Lebensqualität der Teilnehmenden verbessert und die Energie sowie das psychische Wohlbefinden steigen. Erschöpfung und soziale Isolation nehmen dagegen ab. Auch verbessert sich die Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten.

Mehr Informationen zu den Hintergründen und Kursinhalten auf www.insea-aktiv.de

Stadt Amberg