Amberg – Neuer Ferienpass für Amberger Kinder – Vergünstigungen sollen Ferien versüßen

Aktion der Kommunalen Jugendarbeit Amberg

Amberg (BY) – Bald schon gehen sie los: die Sommerferien 2022. Die Kommunale Jugendarbeit Amberg hat sich in diesem Jahr – zusätzlich zum abwechslungsreichen Ferienprogramm – etwas Neues überlegt: den Amberger Ferienpass. Dahinter verbirgt sich ein kleiner faltbarer Pass, der mit Foto und Namen personalisiert werden kann und dann für den Besitzer einige Vorteile bringt.

In Kooperation mit der Tourist-Information, dem Stadtmarketing Amberg, der Wirtschaftsförderung und der Kommunikationsabteilung der Stadt wurde dem Ferienpass Leben eingehaucht. Enthalten sind einige Gutscheine, zum Beispiel für Eiscreme oder kleine Geschenke, kostenloser Eintritt ins Stadt- sowie vergünstiger Eintritt ins Luftmuseum, Vergünstigungen beim Minigolf oder Bowling, Einkaufsrabatte oder eine kostenlose Plättenfahrt und Stadtführung für Kinder. Jedes Angebot kann dabei nur einmal eingelöst werden.

Als Sponsoren mit dabei sind die Tourist-Information, das Stadtmuseum, das Luftmuseum, das Referat für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt Amberg, die KoJa, der Stadtjugendring Amberg sowie das Jugendzentrum Klärwerk, außerdem die Bowlingwelt Amberg, Minigolf am Malteserplatz sowie die Geschäfte Schreibzeug, Loftfashion, Spielewelt und das Fotostudio Phoenix Moments.

Der Ferienpass richtet sich an alle Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Verteilt werden die Pässe in den nächsten Tagen in den Amberger Schulen und Kindertagesstätten, außerdem werden sie auch öffentlich ausgelegt. Weitere Informationen gibt es unter www.ferienprogramm.amberg.de.

