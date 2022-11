Ammerland – Landkreis verteilt Abfuhrkalender 2023

Ammerland (NI) – Der neue Abfuhrkalender für den Landkreis Ammerland mit allen Terminen zur Abfallentsorgung in 2023 wird wie gewohnt am zweiten Adventswochenende mit der Sonntagszeitung an alle Haushalte und Unternehmen im Ammerland verteilt. Auch Haushalte ohne Bezug der Sonntagszeitung erhalten

den Kalender.

Der Abfuhrkalender kann ab Verteilung auch im Internet unter www.awb-ammerland.de abgerufen sowie über die App „Abfall Ammerland“ kostenlos auf mobile Endgeräte heruntergeladen werden.

Landkreis Ammerland