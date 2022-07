Bamberg – Obst von heimischen Wiesen kaufen

Erstellt in

Die Streuobstbörse des Landkreises Bamberg: Alte Sorten, großer Geschmack

Bamberg ( BY) – Regionales Obst, das ungespritzt von traditionell bewirtschafteten Streuobstwiesen kommt, hat nicht nur eine unschlagbar günstige Öko-Bilanz, es schmeckt vor allem auch besonders gut. Alte Sorten mit klangvollen Namen wie Landsberger Renette, Goldparmäne oder Gravensteiner machen Lust auf ursprünglichen Genuss.

Streuobstwiesen, auf denen mächtige Bäume locker verteilt stehen, bieten ein Mosaik verschiedener Lebensräume, welches bis zu 5.000 verschiedene Tier- und Pflanzenarten beherbergen kann. Zum fachgerechten Schnitt, zur Bewirtschaftung und Erneuerung der Obstflächen gehört viel Fachwissen. Eine Zukunft hat dieser einmalige Lebensraum nur, wenn seine Früchte weiter genutzt werden.

Wer sich geschmackvolle Frische gönnen möchte und Wert auf kurze Transportwege legt, ist beim Thema Streuobst genau richtig. Der Landkreis Bamberg bringt mit der „Streuobstbörse“ die Fans der regionalen Ernte zusammen. Die Adressensammlung lokaler Verkaufsstellen vermittelt eine breite Palette heimischen Obstes, das oft im kleinen Hofladen angeboten wird. Wer selbst Hand anlegen möchte, findet auch hierfür Möglichkeiten: Auf die Obstwiese zu ziehen und selbst Äpfel, Birnen oder Zwetschgen ernten – das ist ein Erlebnis für die ganze Familie!

Streuobst-Fans gesucht!

Für die Streuobstbörse, die im September 2022 neu aufgelegt wird, sind auch dieses Jahr wieder neue Anbieterinnen und Anbieter herzlich willkommen. Wenn Sie selbst eine Streuobstwiese pflegen, deren Obst Sie vermarkten möchten, oder wenn Sie jemanden kennen, der mehr Obst produziert, als selbst verbraucht werden kann, nutzen Sie die Gelegenheit und bauen Sie aktiv an unserem regionalen Streuobst-Netzwerk mit! Meldeschluss für neue Anbieter ist der 5. September 2022.

Apfelmarkt 2022

Zusätzlich bietet der Apfelmarkt des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege Bamberg eine Plattform für den Direktverkauf von Streuobst. In diesem Jahr findet der Apfelmarkt am 9. Oktober in Memmelsdorf statt. Merken Sie sich bereits jetzt den Termin vor.

Melden Sie sich!

Wer sich für die Streuobstbörse interessiert oder auf dem Apfelmarkt einen Stand zum Verkauf des eigenen Obstes aus einer Streuobstwiese anmelden möchte, wendet sich bitte bis zum 5. September an die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege im Landratsamt Bamberg, Alexandra Klemisch, Claudia Kühnel und Oliver Rendl, telefonisch unter 0951/85-534, -515, -527 oder an kreisverband@lra-ba.bayern.de.

