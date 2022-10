Bayreuth – Achtsamkeitskurse im Herbst

Bayreuth (BY) – Achtsamkeit im Herbst: Das Evangelische Bildungswerk lädt ein zum Übungskurs Achtsamkeit für Fortgeschrittene; er findet an fünf Montagabenden jeweils von 18 bis 20.30 Uhr im Seminarraum im Hof, Richard-Wagner-Straße 24 statt. Der Kurs mit Achtsamkeitslehrerin Antje Ricken beginnt am kommenden Montag, 17. Okober, es sind noch kurzfristig Plätze frei.

Zudem wird wieder ein 8-Wochen-Training Achtsamkeit bei Depressionen und Ängsten (MBCT) angeboten; dieser Kurs startet am Dienstag, 25. Oktober, um 18 Uhr in den Räumen des Studentenwerks Oberfranken in der Frankengutstr. 2 in Bayreuth. Anmeldung und nähere Auskünfte zu den Kursen bei der Kursleiterin unter kurse@achtsame-heilkunst.de oder 0178/7775084.

Dr. Angela Hager, Pfarrerin

Studienleiterin