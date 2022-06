Bayreuth – Chorkonzert und Klassik-Open-Air: Eingeschränkter Lieferverkehr

Posted in

BAYREUTH – Am Donnerstag, 23. Juni, findet von 16.30 bis 22 Uhr ein Chorkonzert auf dem Stadtparkett in der Fußgängerzone Maximilianstraße statt.

Am Freitag/Samstag, 24./25. Juni, jeweils von 20 bis etwa 22 Uhr, folgt das diesjährige Klassik-Open-Air auf dem Stadtparkett. Dazu wird die Fußgängerzone Maximilianstraße jeweils ab 16.30 Uhr bis maximal 24 Uhr zwischen Frauengasse und Kirchgasse gesperrt. Die Zufahrt zu den privaten Stellplätzen in der Frauengasse ist frei.

Das Radfahren im Veranstaltungsgelände ist verboten. Der Lieferverkehr ist von Donnerstag bis Samstag bis jeweils 10.30 Uhr gewährleistet. Für die Lieferverkehrszeit ab 17.30 Uhr müssen die Ladezonen am Rande der Fußgängerzone genutzt werden. Der Taxistand in der Schulstraße wird an beiden Tagen des Klassik-Open-Airs temporär ab 17.30 Uhr auf Höhe der Spitalkirche verlegt.

Es wird gebeten, die entsprechenden Hinweise vor Ort zu beachten.

