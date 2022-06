Posted in

BAYREUTH (BY) – Am Donnerstag, 30. Juni, startet unter dem Motto „Märchen, Morde, Lokomotiven. Die Eisenbahn in der Literatur“ eine kleine literarische Abenteuerreise der Volkshochschule Bayreuth mit Marec Béla Steffens.

An zwei Abenden entführt er Interessierte auf die Schienen, die die (Roman)Welt bedeuten. Seit es die Eisenbahn gibt, ist sie aus der Literatur nicht mehr wegzudenken – oft mit katastrophalen Folgen. Eisenbahnunglücke faszinierten Thomas Mann, Detlev von Liliencron und Theodor Fontane. Bei Jakob von Hoddis ist es ein Zeichen für das Weltende. Jack Londons Abenteurer des Schienenstranges befinden sich in steter Lebensgefahr, und Lawrence von Arabien sprengt einen Zug nach dem anderen in die Luft.

In Agatha Christies Orient-Express wird gemordet und bei Mark Twain stimmen die Reisenden darüber ab, wen von ihnen sie als nächstes verspeisen werden. Auch ein eigenes Märchen steuert Marec Béla Steffens bei: Sein Held ist ein knallroter Regenschirm, und er wohnt in einem Hotel mit Aussicht auf eine grandiose Modellbahnanlage.

Um verbindliche Anmeldung bis Donnerstag, 23. Juni, wird gebeten. Mehr Infos unter www.vhs-bayreuth.de oder Telefon 0921 50703840.

