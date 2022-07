Bayreuth – Führung durch das RW21 am Donnerstag, 28. Juli

BAYREUTH (BY) – Die Stadtbibliothek Bayreuth lädt am Donnerstag, 28. Juli, um 16.30 Uhr, zu einer Führung durch ihre Räume ein. Treffpunkt für Interessierte ist der Servicepoint im Erdgeschoss.

Was macht das RW21 so besonders und was spielt sich hinter den Kulissen ab? Wer sich einen Einblick in die Informations- und Medienlandschaft verschaffen möchte oder Fragen an das Team der Stadtbibliothek hat, ist hier genau richtig. Neben der Führung vor Ort finden Interessierte auf der Website der Stadtbibliothek (www.stadtbibliothek.bayreuth.de) auch eine digitale Hausführung.

Was bietet die Stadtbibliothek Bayreuth im Einzelnen? Was ist eine Artothek und wie kann ich das Angebot nutzen? Wie bediene ich den OPAC? Wo ist die Black Box und was findet dort statt? Auf diese und viele weitere Fragen gibt es bei der Hausführung die entsprechenden Antworten.

Stadt Bayreuth