Erstellt in

BAYREUTH (BY) – Aufgrund der Nacharbeiten für die Kommunalwahlen am 15. März bleibt das gesamte Einwohner- und Wahlamt inklusive Pass- und Meldestelle am Montag, 16. März, und Dienstag, 17. März, geschlossen.

Am Mittwoch, 18. März, hat das Amt mit Ausnahme der Staatsangehörigkeitsabteilung wieder geöffnet.

***

Stadt Bayreuth