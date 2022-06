Bayreuth – Jugendsozialarbeit Thema im Jugendausschuss am Montag, 20. Juni

BAYREUTH (BY) – Der Jugendausschuss des Stadtrats befasst sich in seiner Sitzung am Montag, 20. Juni, um 16 Uhr, unter anderem mit dem Thema Jugendsozialarbeit an Schulen.

Sowohl die städtische Wirtschaftsschule als auch die Alexander-von-Humboldt-Schule haben Anträge auf Schaffung entsprechender Stellen für Jugendsozialarbeit an ihren Schulen gestellt. Die Luitpoldschule wiederum hat eine Aufstockung der bestehenden Stelle in diesem Bereich beantragt. Außerdem wird der Ausschuss einen Antrag von Stadtrat Mirko Matros (CSU) diskutieren, der die Anschaffung von Containern zur übergangsweisen Kinderbetreuung zum Ziel hat.

Sozialreferentin Manuela Brozat und Vertreter des Stadtjugendrings werden über die Ergebnisse der im vergangenen Jahr durchgeführten Jugendversammlung berichten. Zudem steht ein Antrag der CSU-Stadtratsfraktion auf Errichtung von neuen Kindergärten in den Stadtteilen St. Johannis und Wolfsbach sowie eine Änderung der Richtlinie für das Pflegekinderwesen auf der Tagesordnung.

Die Sitzung findet im Großen Sitzungssaal des Neuen Rathauses, Luitpoldplatz 13, statt. Die Tagesordnung steht auf der Homepage der Stadt (www.bayreuth.de) zur Verfügung.

