Bayreuth – Musikalische Vorlesestunde und Mini-Flohmarkt Samstag, 6. August

BAYREUTH (BY) – Ohren auf für Groß und Klein: Im Rahmen des Lesefestes „Bayreuth blättert“ bietet die Stadtbibliothek Bayreuth am Samstag, 6. August, von 11 bis 11.30 Uhr, in der Kinderbibliothek im Erdgeschoss des RW21 eine musikalische Vorlesestunde an. Nicht nur eine Geschichte, auch musikalische Klänge werden ertönen. Die Veranstaltung ist für alle Kinder ab vier Jahren geeignet.

Außerdem findet ebenfalls am 6. August ganztägig im Rahmen von „Bayreuth blättert“ ein Mini-Flohmarkt der Stadtbibliothek auf dem Ehrenhof in der Fußgängerzone Maximilianstraße statt. Ob Krimi, Brettspiel oder Film – beim Flohmarkt findet sich so mancher Schatz! Medien, die aus dem Bestand der Bibliothek genommen wurden sowie Buchspenden, die nicht in das Bibliotheksangebot integriert wurden, stehen hier zum Verkauf.

Stadt Bayreuth