Bayreuth – Schulweghelfer/innen für ihren Einsatz geehrt

BAYREUTH – Oberbürgermeister Thomas Ebersberger hat heute (19. Juli) neun Schulweghelfer/innen und Schulbusbegleiter/innen für ihren Einsatz geehrt. Im Rahmen einer Feierstunde im Großen Foyer des Neuen Rathauses, die von einem Violinduo der städtischen Musikschule musikalisch umrahmt wurde, hat sich der Oberbürgermeister gemeinsam mit Sandra Hempfling von der Kreisverkehrswacht Bayreuth-Kulmbach e.V. bei den Ehrenamtlichen bedankt.

„Dort, wo Sie für eine sichere Querung der Schulkinder sorgen oder wo Sie helfen, dass die Schulkinder diszipliniert an der Haltestelle in den Bus ein- oder aussteigen, dort können Gefahrensituationen gar nicht erst entstehen“, so Ebersberger. Demnach habe es im Schuljahr 2021/2022 bisher nur wenige Schulwegunfälle gegeben, die glücklicherweise einen weitestgehend glimpflichen Ausgang gefunden haben. „Wichtig für mich ist die Tatsache, dass es an den gefährlichen und unübersichtlichen Stellen, die durch Sie, liebe Helferinnen und Helfer im Schulwegdienst, betreut werden, zu keinem einzigen Unfall gekommen ist.“

Die Schulweghelfer/innen und Busbegleiter/innen seien unverzichtbar für die Sicherheit auf den Schulwegen unserer Kinder in Bayreuth und verdienten besondere Wertschätzung – die der Stadt Bayreuth, aber auch der Eltern und Kinder. „Für das von Ihnen Geleistete, sagt Ihnen der Stadtrat, die Stadtverwaltung, sage ich Ihnen heute ganz herzlich Danke“, so der Oberbürgermeister abschließend.

Stadt Bayreuth