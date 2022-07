Bayreuth – Seniorenreise nach Prag

Erstellt in

BAYREUTH (BY) – Nach zwei Jahren Pandemie bedingter Pause bietet die Stadt Bayreuth im September wieder eine Seniorenreise in den 6. Prager Stadtbezirk an, mit dem Bayreuth seit 2008 eine Städtepartnerschaft unterhält. Auf dem Programm stehen unter anderem der Besuch der Deutschen Botschaft, der Prager Burg, des

Schloss Konopiště und des Becherovka-Besucherzentrums in Karlsbad. Die Reise findet vom 15. bis 18. September statt. Für weitere Informationen steht das Seniorenamt der Stadt im Neuen Rathaus, Luitpoldplatz 13, Telefon 0921 251619, zur Verfügung. Die Reiseleitung und Betreuung übernimmt Stadtrat Christopher Süss.

Das Programm und Anmeldeformular finden Interessierte außerdem auf der städtischen Website unter www.bayreuth.de.

Stadt Bayreuth