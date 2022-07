Bayreuth – Sommerleseclub: „Lesen was geht“

Erstellt in

BAYREUTH (BY) – Während der Sommerferien findet in Bayern landesweit der Sommerferien-Leseclub statt. 193 öffentliche Bibliotheken im Freistaat machen in diesem Jahr mit, auch die Stadtbibliothek Bayreuth ist dabei.

Mit einem tollen Lesetagebuch, Aktionen zum Mitmachen und Gewinnen und jeder Menge Lesestoff. Wer möchte, kann alleine teilnehmen, aber genauso gut mit dem besten Freund, der Oma oder der ganzen Familie. Los geht’s am Freitag, 22. Juli, mit einem bunten Medientisch und vielen bunten Luftballons in der Kinderbibliothek im Erdgeschoss des RW21, Richard-Wagner-Straße 21.

Eine Anmeldung ist ab dem 22. Juli bis Mitte August in der Kinderbibliothek möglich. Der Sommerleseclub ist für alle Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren gedacht.

