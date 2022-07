Bayreuth – Termin: Stadtrat im Livestream

Erstellt in

BAYREUTH (BY) – Der Stadtrat Bayreuth kommt am Mittwoch, 20. Juli, um 15 Uhr, zu seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause zusammen. Sie wird wieder als Livestream ins Internet übertragen. Der Livestream ist über die städtische Homepage unter www.bayreuth.de abrufbar. Dort ist noch bis einschließlich Mittwoch auch die vergangene Stadtratssitzung, die am 29. Juni stattgefunden hat, als Video-on-demand abrufbar.

Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Berufung von Luisa Funke-Barjak (FDP) als neues Stadtratsmitglied. Sie rückt für Thomas Hacker nach, der sein Stadtratsmandat Ende Juni niedergelegt hatte. Außerdem wird sich das Gremium mit einer Empfehlung der jüngsten Bürgerversammlung beschäftigen, den Klimanotstand für Bayreuth auszurufen. Ein Bericht zum aktuellen Sachstand mit Blick auf das von der Stadt geplante Regionale Innovations- und Gründerzentrum (RIZ) steht ebenfalls auf der Agenda. Darüber hinaus werden die Stadtratsmitglieder über die Fortführung der Bauleitplanverfahren für ein Gewerbegebiet Oberobsang und ein neues Misch- und Wohnquartier Kreuzstein beschließen.

Die Sitzung findet im Großen Sitzungssaal des Neuen Rathauses, Luitpoldplatz 13, statt. Die Tagesordnung steht auf der Homepage der Stadt (www.bayreuth.de) zur Verfügung.

