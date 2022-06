Bayreuth – Umwelt: Was bedeutet die Klimakrise in Bayern?

BAYREUTH (BY) – Im Rahmen des Semesterschwerpunkts Wasser lädt die Volkshochschule Bayreuth am Donnerstag, 30. Juni, um 18 Uhr, zu einem Vortrag mit Dr. Johannes Lüers ein. Bayern, vor allem Franken wird im Mittel erheblich wärmer, vor allem im Frühjahr und Sommer.

Die Zunahme der Erwärmung in Bayern ist mehr als doppelt so stark im Vergleich zum globalen Mittel. Die monatlichen Wärmeextreme häufen sich in den letzten 30 Jahren, wobei die Kälteextreme etwas seltener, aber nicht verschwunden sind. Der Jahresniederschlag zeigt noch keinen Trend, aber in Nordbayern wird das Frühjahr derzeit zunehmend trockener. Stark- und Stärkstregen nehmen zu, vor allem in den Monaten Januar/Februar und Mai/September.

Es besteht die Gefahr von Zerstörung durch Überflutung und Hochwasser. Dr. Lüers erklärt in seinem Vortrag auch, was Dürre und Starkregen für unsere Region bedeuten und welche Anforderungen damit einhergehen. Für den Vortrag ist eine Anmeldung bis Donnerstag, 23. Juni, erforderlich.

Für den Vortrag ist eine Anmeldung bis Donnerstag, 23. Juni, erforderlich.

