Bayreuth – Weinfest: Fußgängerzone teilweise gesperrt

BAYREUTH (BY) – Von Donnerstag, 4. August, bis einschließlich Montag, 8. August, findet auf dem Stadtparkett in der Fußgängerzone Maximilianstraße das Weinfest der Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH (BMTG) statt. Der Veranstaltungsbereich wird bereits am Mittwoch, 3. August, ab 10.30 Uhr, zwischen der Frauengasse und der Kirchgasse gesperrt, die Zufahrt zur Frauengasse ist frei.

Lieferverkehr ist aufgrund der durch eine Baustelle bedingten Sperrung der Straße „Am Mühltürlein“ in diesem Bereich nur von 23 bis 10.30 Uhr über die Kanzleistraße beziehungsweise Opernstraße/Sternplatz möglich. Der Lieferverkehr von 17.30 bis 23 Uhr muss außerhalb des Veranstaltungsbereiches abgewickelt werden. Das Radfahren im abgesperrten Veranstaltungsbereich ist untersagt.

