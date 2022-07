Bayreuth – Zeichenworkshop im Manga-Stil

BAYREUTH (BY) – Die Stadtbibliothek Bayreuth bietet an den beiden Samstagen, 13./20. August, jeweils von 11 bis 14.30 Uhr, in der Kreativwerkstatt im Erdgeschoss des RW21 einen Zeichenworkshop im Manga-Stil für Jugendlich von zwölf bis 15 Jahren an.

Die Leitung hat Jennifer Wunderwald. Sie hat bereits mit 13 Jahren angefangen, im Manga-Stil zu zeichnen. Auf der Fachoberschule wählte sie den Gestaltungszweig und lernte dabei weitere Techniken zur Verbesserung ihrer eigenen Ausdrucksform. Ihre Kenntnisse möchte sie gerne an andere Manga-Fans weitergeben. Im Workshop wird Jennifer Wunderwald Tipps zum Umgang mit dem richtigen Material geben.

Sie wird helfen, Lieblingscharaktere aus Anime-Serien zu zeichnen und einen eigenen Stil zu entwickeln. Dabei erklärt sie den richtigen Aufbau des Kopfes einer Figur, die Größe der Augen und die richtige Position, sowie den Körperaufbau. Anmeldungen sind bis Samstag, 6. August, telefonisch unter 0921-507038-30 oder per Mail an stadtbibliothek@stadt.bayreuth.de möglich. Bitte Papier A4, Bleistifte (B1, B2, HB; kein H) oder Druck-/Minenbleistift, Radiergummi und Spitzer mitbringen. Die Kursgebühr für beide Termine beträgt fünf Euro.

