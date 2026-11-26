Birgit Bessin/Martin Reichardt: BKA-Zahlen belegen den Preis der Politik der offenen Grenzen – Berlin, 25.11.2026: Zu den heute veröffentlichten Zahlen des BKA zu häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen äußert sich AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Bessin, Mitglied im Ausschuss Bildung, Familie, Frauen, Jugend und Senioren wie folgt:
„Dass nichtdeutsche Tatverdächtige bei häuslicher Gewalt mit 37,2 Prozent massiv überrepräsentiert sind, bei einem Bevölkerungsanteil von rund 14 Prozent, ist kein Zufall und kein ,gesellschaftliches Problem‘, das man mit noch mehr Workshops, Frauenhäusern und Ideologie-Projekten bekämpft.
Es ist das direkte Ergebnis einer seit 2015 betriebenen Politik der offenen Grenzen, des Asylmissbrauchs und der gescheiterten Integration. Die jahrelange Weigerung, die Kriminalitätsstatistiken nach Herkunft und Aufenthaltsstatus konsequent auszuwerten und daraus politische Schlüsse zu ziehen, ist fahrlässig und mitverantwortlich für diese Entwicklung. Unser Antrag ,Im Namen der Familienehre versuchte und vollendete Morddelikte statistisch erfassen‘ (BT-Drs. 21/4752) ist für ein Ende der Schönfärberei weiterhin notwendig. Wir brauchen die transparente Veröffentlichung der Herkunftsdaten in allen Kriminalstatistiken. Wer die Fakten leugnet, schützt Täter statt Opfer.“
Der familienpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Martin Reichardt, ergänzt:
„Die Zahlen des BKA legen offen: Für Frauen in Deutschland wird das Leben immer gefährlicher. Diese Entwicklung war vollkommen absehbar. Sie ist die zwangsläufige Folge der von Union und SPD über Jahrzehnte forcierten Einwanderung aus Ländern, in denen ein archaisches Geschlechterverhältnis vorherrscht und Ehrgewalt zum guten Ton zählt. Dementsprechend sind die von den Bundesministerinnen Prien und Hubig geweinten Krokodilstränen pure Heuchelei. Dass die Ministerinnen zudem die vorliegenden Zahlen für einen feministischen Kulturkampf missbrauchen wollen, spricht Bände.
Als AfD-Fraktion lehnen wir dieses falsche Spiel, das die machttragenden Parteien nicht allein auf dem Rücken der betroffenen Frauen spielen, konsequent ab.
Spitzenpolitiker, die die von ihnen selbst geschaffenen Probleme in einen Sprachnebel hüllen, um so ihre linke Polit-Agenda brachial durchzuboxen, haben nichts an den Schalthebeln der Macht verloren!“
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Text: Pressestelle AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag