Bonn – Breiter Beteiligungsprozess für Konzept zur Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit

Die Themen Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit führen häufig aus einer subjektiven Sicht zu Beschwerden der Menschen in Bonn. Meist geht es um konkrete Örtlichkeiten in den vier Stadtbezirken. Die letzten beiden, auch durch Corona geprägten Jahre haben gezeigt, dass der öffentliche Raum verstärkt zum Treffpunkt geworden ist. „Vor diesem Hintergrund wollen wir auf verschiedenen Örtlichkeiten in den Stadtbezirken zugeschnittene Präventions- und Interventionsmaßnahmen planen und umsetzen“, erläutert Oberbürgermeisterin Katja Dörner. „In dem mehrstufigen Verfahren werden wir die verschiedenen ,Player‘ einbeziehen und natürlich auch auf die Bürgerinnen und Bürger in den vier Stadtbezirken zugehen.“