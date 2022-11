Bonn – Hinweis: Ab 8. Dezember 2022 Kanalsanierung in der Straße Am Bungert

Bonn (NRW) – Das Tiefbauamt der Bundesstadt Bonn lässt ab Donnerstag, 8. Dezember 2022, den Kanal in der Straße Am Bungert (Ramersdorf, Stadtbezirk Beuel) zwischen Hausnummer 14 und 31 erneuern.

Bei der Maßnahme wird in geschlossener Bauweise ein Schlauchliner in den vorhandenen Kanal eingezogen. Die Sanierungsstrecke beträgt insgesamt 90 Meter. Das Bauprojekt soll voraussichtlich am 16. Dezember 2022 abgeschlossen werden. Durch schlechtes Wetter kann es Verzögerungen geben. Die Kosten der Baumaßnahmen betragen rund 25.000 Euro.

Das Tiefbauamt bittet bei Beeinträchtigungen durch die Bauarbeiten um Verständnis. Der Verkehr kann jedoch weiterhin an der Baustelle vorbeigeführt werden.

