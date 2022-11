Bonn – Mitmachaktion: Tannenbäume in Bad Godesberger Fußgängerzone werden geschmückt

Bonn – Mitmachaktion: Zur Eröffnung des Nikolausmarkts am Montag, 21. November, auf dem Theaterplatz werden in der Bad Godesberger Innenstadt Tannenbäume aufgestellt. Alle Bürger*innen, Kinder und Jugendliche sind dazu eingeladen, an diesem Tag ab 14 Uhr die Bäume nach eigenen Vorstellungen und Wünschen zu schmücken. An der Aktion beteiligen sich auch Grundschulen und Kindertagesstätten aus dem Stadtbezirk.

Baumschmuck darf auch noch nach dem 21. November in die Bäume gehängt werden, dabei spielt es keine Rolle, ob er selbstgebastelt ist oder gespendet wird. Organisiert wird die Aktion vom Stadtmarketing Bad Godesberg und dem Zentrenmanagement Bad Godesberg. „Es ist gut, dass das Zentrenmanagement uns mit der Idee unterstützt. Wir hoffen, dass viele Godesberger*innen mitmachen und am besten auch noch den Nikolausmarkt besuchen“, erklärt Stefan Meinertzhagen vom Stadtmarketing.

Zentrenmanagerin Sophie Büchner freut sich auf die vielen Kinder und Jugendlichen, die sich an der Aktion in der Fußgängerzone beteiligen möchten: „Schon die Jüngsten können einen Beitrag zur weihnachtlichen Gestaltung der Innenstadt leisten. Ich bin gespannt auf die festliche Dekoration der Geschäfte, Straßen und Plätze!“

Arnulf Marquardt-Kuron von der Wirtschaftsförderung betont den Charakter der Weihnachtsdekoration: „Mit den individuell geschmückten Tannenbäumen wird in Bad Godesberg eine besondere Weihnachtsstimmung Einzug halten.“ Finanziert wird die Aktion – wie auch das Zentrenmanagement – zum Großteil über das „Sofortprogramm Innenstadt“ der Landesregierung Nordrhein-Westfalen zur Stärkung der Innenstädte und Zentren.

Stadt Bonn