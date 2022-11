Bonn – Pläne für „Greenhouse“ am Bonner Bogen werden ausgelegt

Bonn (NRW) – Auf einem Grundstück zwischen der rechtsrheinischen Bahnstrecke und der Karl-Duwe-Straße am Bonner Bogen im Stadtbezirk Beuel soll ein „Innovation Greenhouse“ entstehen. Der dazugehörige Bebauungsplan Nr. 6920-2 wird vom 24. November bis einschließlich 23. Dezember 2022 öffentlich ausliegen.

Im Bereich des Plangebiets befindet sich ein Parkhaus mit 450 Stellplätzen, das vorgelagerten Bürogebäude „Haus der freien Berufe“ sowie eine brachliegende Fläche, auf der das Innovation Greenhouse entstehen soll. Dieses soll den letzten Baustein der Arrondierung des Konrad-Zuse-Platzes mit modernen Arbeitsplätzen bilden. Der Bebauungsplan dient zum einen dazu, das Planungsrecht für den vorliegenden Entwurf herzustellen. Zum anderen soll der Standort mit der Errichtung moderner Büroflächen für die Nutzung zum Beispiel durch innovative Technologieunternehmen/digitale Startups gesichert und etabliert werden.

Nach der öffentlichen Auslegung des ersten Entwurfs des Bebauungsplanes in der Zeit vom 2. Januar 2022 bis zum 7. März 2022 wurden diverse Planänderungen erforderlich. Daher werden die Unterlagen samt Begründung nun von Donnerstag, 24. November, bis einschließlich Freitag, 23. Dezember 2022, erneut öffentlich ausgelegt.

Die Pläne können nach vorheriger Terminvereinbarung Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 13 Uhr und Donnerstag von 8 Uhr bis 18 Uhr im Stadthaus, Berliner Platz 2, Amt für Bodenmanagement und Geoinformation, Aufzug 2, Etage 6B, eingesehen werden. Termine gibt es telefonisch unter Tel.: 0228 – 772200 oder per E-Mail an kundenzentrum-geodaten@bonn.de.

Stellungnahmen zum Bebauungsplan können in dem angegebenen Zeitraum schriftlich an Stadtplanungsamt, Berliner Platz 2, 53103 Bonn, oder per E-Mail an Amt61.anregungen@bonn.de gerichtet werden.

Weitere Informationen gibt es ab 16. November auf der städtischen Internetseite unter www.bonn.de/greenhouse.

Stadt Bonn