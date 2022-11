Bonn – Verkehr: Kanalsanierung in der Drususstraße ab 28. November 2022

Bonn (NRW) – Am Montag, 28. November 2022, wird das Tiefbauamt der Stadt Bonn mit der Kanalsanierung in der Drususstraße (Bonn-Castell) zwischen Hausnummer 23 und 35 beginnen.

Die Sanierung wird in geschlossener Bauweise durch den Einzug eines Schlauchliners in den vorhandenen Kanal umgesetzt. Die Sanierungsstrecke beträgt insgesamt 150 Meter. Voraussichtlich am 16. Dezember 2022 werden die Arbeiten beendet sein, allerdings kann es durch schlechtes Wetter zu Verzögerungen kommen. Die Kosten der Baumaßnahmen betragen etwa 33.000 Euro.

Während der Arbeiten kommt es in der Drususstraße zu Beeinträchtigungen. Der Verkehr kann jedoch weiterhin an der Baustelle vorbeigeführt werden.

Stadt Bonn