Bonn – VHS-Vortrag: Die Idee der Marktgärten – Gemüse aus Bonn für Bonn

Bonn (NRW) – VHS-Vortrag: Bei Marktgärten wird Gemüse auf kleiner Fläche, aber meist biologisch und mit hohen Erträgen angebaut und lokal verkauft.

Leon Pompsch, Gründer des Marktgartens Kukurudza in Bonn-Dransdorf, stellt sein Projekt vor und zeigt, warum mehr kleinteilige Landwirtschaft möglich und auch nötig ist.

Der kostenfreie Vortrag findet statt am Dienstag, 22. November 2022, um 18 Uhr in der VHS in Bad Godesberg, Am Michaelshof 2.

Eine Anmeldung ist möglich unter www.vhs-bonn.de mit Angabe der Kursnummer 1840.

Stadt Bonn