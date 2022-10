Boppard am Rhein – Zum Volkstrauertag am Sonntag, 13. November 2022, findet um 11.45 Uhr am Ehrenhain in Boppard-Buchenau eine Gedenkstunde statt. Hierzu sind die Bürger von Boppard herzlich eingeladen. Selbstverständlich bitten wir auch bei dieser Veranstaltung um Einhaltung der zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung.

Programm:

1. Aufstellung am Ehrenhain (Geläut der Totenglocke)

2. Musikvortrag Mittelrheinisches Jugendblasorchester Boppard-Bad Salzig e. V

3. Begrüßung Niko Neuser, Ortsvorsteher

4. Ansprache Prof. Dr. Karl Hofius, Vorsitzender des Seniorenbeirates

5. Kranzniederlegungen durch Ortsvorsteher Niko Neuser und Vertreter des VdK, Ortsverband Boppard, währenddessen spielt das Mittelrheinische Jugendblasorchester Boppard-Bad Salzig „Ich hatt‘ einen Kameraden“

6. „Ode an die Freude“, Mittelrheinisches Jugendblasorchester Boppard-Bad Salzig

Ende der Feierstunde

* Geläut der Totenglocke *

Die Feierstunde wird umrahmt von Fahnenträgern der ortsansässigen Nachbarschaften sowie der Bopparder Schützengesellschaft und einer Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr Boppard

***

Stadt Boppard

SEO: Boppard am Rhein . Hinweis zum Volkstrauertag. Nachrichten, News, Termine, Events, 26.10.2022