Coburg – Gesundheit: Corona-Inzidenzwert in der Stadt Coburg erhöht

Coburg (BY) – Gesundheit: Aufgrund neuer Ansteckungszahlen ist der 7-Tage-Inzidenzwert in der Stadt Coburg kurzfristig auf 26,70 gestiegen. Dies ist der zweithöchste in Coburg gemessene Wert nach 31,50 Ende Mai. Auch der neue Wert liegt weiterhin unter dem in Bayern geltenden Grenzwert von 35. Am Dienstag war der Wert bereits wieder auf 21,80 gesunken, da seit Sonntag keine neuen Infektionen mehr gemeldet wurden.

Die Ansteckungen geschahen zum großen Teil während eines Gottesdienstes einer christlichen Gemeinde, bei dem sieben Personen infiziert wurden. Die Infizierten und ihre engen Angehörigen befinden sich in Quarantäne.

Insgesamt sind derzeit in der Stadt Coburg 116 Corona-Infizierte bekannt. 98 davon gelten als geheilt.

Stadt Coburg