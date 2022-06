Darmstadt – Keine Wasserentnahme aus den Bächen – Bäche leiden unter der Trockenheit

Erstellt in

Darmstadt (HE) – Die erste Hitzewelle des Jahres hat noch vor dem kalendarischen Sommeranfang zugeschlagen. Trotz auftretender kühlerer Phasen und einzelner Niederschläge wird die Wasserführung in den Bächen des Main-Taunus-Kreises, der Landeshauptstadt Wiesbaden, des Rheingau-Taunus-Kreises und des Hochtaunuskreises dennoch zusehends kritischer. Eine Änderung der niederschlagsarmen Witterung ist nicht in Sicht, vielmehr wird für den Monatswechsel die nächste Hitzephase angekündigt.

Vor diesem Hintergrund bittet das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt als Obere Wasserbehörde die Bürgerinnen und Bürger um einen sensiblen Umgang mit dem raren und kostbaren Gut.

Die unteren Wasserbehörden werden die zulassungsfreie Wasserentnahme einschränken oder verbieten. Das RP fordert die Bürgerinnen und Bürger auf, sich bei ihren örtlich zuständigen Kommunen bzw. Landkreisen über die aktuellen Regeln zur Wasserentnahme zu informieren. Für das Wohl der Bäche und insbesondere der Fischfauna sollte auf eine Wasserentnahme verzichtet werden, wenn Niedrigwasser herrscht. Die Besitzer eines Wasserentnahmerechtes müssen die für sie geltenden Bestimmungen bei Niedrigwasser einhalten und gegebenenfalls die Wasserentnahme einstellen.

Informationen zum langjährigen Witterungsgeschehen (Witterungsberichte) sowie zu Wasserständen, Durchflüssen und Niederschlägen (Abflusswerte) gibt es auf den Seiten des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (hlnug.de).

Regierungspräsidium Darmstadt

Luisenplatz 2

64283 Darmstadt