Diana Zimmer: Drohende Grundsteuererhöhungen 2027 erfordern zügiges Handeln – Laut Recherchen von NIUS drohen Eigentümern und Mietern im kommenden Jahr weitere Grundsteuererhöhungen. Bereits 2026 liegen die bundesweiten Einnahmen aus der Grundsteuer B um 334 Millionen Euro über dem Niveau von 2024. Hierzu erklärt die AfD-Bundestagsabgeordnete Diana Zimmer, Mitglied im Finanzausschuss:
„Die Grundsteuerreform sollte aufkommensneutral sein. Das wurde den Bürgern damals versprochen. Inzwischen nehmen die Kommunen aber 334 Millionen Euro mehr ein als noch 2024. Und damit nicht genug: Schon für das kommende Jahr sind vielerorts die nächsten Erhöhungen geplant. Was ist eigentlich aus dem Versprechen geworden, dass die Reform keine zusätzlichen Belastungen bringen sollte?
Wie absurd die Entwicklung mittlerweile ist, zeigen einzelne Fälle besonders deutlich. In Nürnberg ist die Grundsteuer für ein Mehrfamilienhaus von rund 900 auf über 2.300 Euro gestiegen. Solche Erhöhungen treffen nicht nur Hausbesitzer, sondern über die Nebenkosten auch Millionen Mieter. Wohnen wird ohnehin immer teurer. Da braucht es nicht noch eine zusätzliche Belastung durch den Staat.
Wir als AfD-Fraktion haben deshalb bereits im Februar einen Antrag zur vollständigen Abschaffung der Grundsteuer in den Bundestag eingebracht (BT-Drs. 21/4277). Die Kommunen sollen ihre Einnahmeausfälle selbstverständlich vollständig ersetzt bekommen. Denn auch sie brauchen eine verlässliche Finanzierung. Es kann aber nicht sein, dass Eigentümer und Mieter immer stärker belastet werden, nur weil die öffentlichen Kassen klamm sind. Die Grundsteuer gehört deshalb abgeschafft.“
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Text: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag