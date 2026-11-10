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Die Linke: Merz ist weder Innen- noch Außenkanzler

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Die Linke: Merz ist weder Innen- noch Außenkanzler – Anlässlich der derzeitigen Performance des Bundeskanzlers sagt Ines Schwerdtner, Vorsitzende der Partei Die Linke:

„Merz ist weder Innen- noch Außenkanzler. Während man in der Türkei versucht, die Klimakatastrophe aufzuhalten, geht er lieber privat essen. Während immer mehr Menschen sich am Ende des Monats fragen, ob sie sich noch Butter oder Sprit leisten können, legt er die Kettensäge an den Sozialstaat. Bei der Krise der Industrie ist sein Rezept zuschauen. Alle wichtigen Entwicklungen finden ohne ihn statt. Niemand außer Merz selbst glaubt, er würde seinen Job als Kanzler machen.“


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Text: Die Linke

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Schlagworte: #10.11.2026 #Aktuell #Außenkanzler #Bundeskanzler #Die LINKE #Ines Schwerdtner #Klimakatastrophe #Merz #Nachrichten #News #Sozialstaat

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