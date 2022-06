Ditzingen – 76-Jährige auf Irrfahrt

Ditzingen (BW) – Am frühen Sonntagabend war eine 76-jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem Audi auf Irrfahrt in Ditzingen unterwegs. Eine Zeugin war durch die unsichere Fahrweise auf das Fahrzeug aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Die Seniorin stand zunächst mit ihrem Pkw mitten

auf der Stettiner Straße und setzte sich dann langsam in Richtung Hirschlander Straße in Bewegung. Auf ihrer Fahrt über die Autenstraße, Leonberger Straße und Weilimdorfer Straße in Richtung Siemensstraße überfuhr sie geradeaus zwei flache Kreisverkehre und mehrere Bordsteine, missachtete an Kreuzungen und Einmündungen teilweise die Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmender und fuhr teilweise so, dass Fahrzeuge und in einem Fall auch ein Fußgänger ihr ausweichen mussten. In der Siemensstraße bog sie schließlich buchstäblich im Zeitlupentempo auf das Gelände einer Tankstelle ein, wo ihre Fahrt gegen 17:45 an einem dort stehenden Transporter endete.

Die 76-Jährige war in der Folge nur mit Mühe ansprechbar, wirkte insgesamt orientierungslos und war kaum in der Lage, den Motor abzustellen und ihren Audi zu verlassen. Sie wurde vom hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, da gesundheitliche Probleme als Ursache für ihre Fahrweise zu vermuten sind. Trotz der unsicheren Fahrweise und zahlreicher gefährlicher Situationen ist nach bisherigen Erkenntnissen offenbar kein Sachschaden entstanden.

Polizeipräsidium Ludwigsburg