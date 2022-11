Dortmund (NRW) – Die Freiwillige Feuerwehr Hombruch hat sich am Freitag, 4. November, im Gerätehaus an der Domänenstraße zum Jahresdienstgespräch getroffen. Es war das – pandemiebedingt – das erste Gespräch seit 2020.

Insgesamt wurde der Löschzug Hombruch in den letzten drei Jahren zu 605 Einsätzen (2020: 173 Einsätze, 2021: 176 Einsätze und 2022: 256 Einsätze) alarmiert. Das Jahr 2020 blieb besonders durch Tief „Sabine“ und die daraus folgenden Unwettereinsätze in Erinnerung. Gleichfalls unvergessen der Beginn der Pandemie, die große auch Auswirkungen auf die Dortmunder Feuerwehr hatte: So wurden Dienste und Übungen bis auf weiteres ausgesetzt, um weiter einsatzbereit zu bleiben. Aber auch diese Zeit wurde überbrückt mit Onlinediensten, die kurzfristig eingerichtet wurden und lange Zeit außer den Einsätzen der einzige Kontakt untereinander war.

In diesem Zug wurde Hombruch zur “StayHomeChallenge” nominiert, bei der Feuerwehren die Bürger dazu aufriefen, zu Hause zu bleiben, um Ansteckungen zu vermeiden und eine Überbelastung des Rettungsdienstes und der Feuerwehr zu verhindern. Der Slogan war: “Bitte bleibt für uns Zuhause, wir bleiben für Euch einsatzbereit! Feuerwehr Dortmund LZ 16 Hombruch” Im Oktober ging es zur überörtlichen Hilfe nach Bochum, bei dem manche Dortmunder Kräfte Teil der Fernsehserie “Feuer und Flamme” wurden.

Einsätze

Nach eigenen Unwettereinsätzen in Dortmund war im Jahr 2021 ein weiterer unvergessener Einsatz die überörtliche Hilfe bei den Unwettereinsätzen in Hagen, Köln und im Ahrtal. Im August fanden im Dortmunder Stadtgebiet Bombenentschärfungen statt, bei denen auch Hombrucher Kamerad*innen unterstützt haben. Ende des Jahres stellte der Löschzug aus Hombruch die Silvesterbereitschaft.

2022 ging es weiter mit Unwettereinsätzen des Sturmtiefs „Xandra“. Auch der Krieg in der Ukraine fand Mitgefühl in Hombruch und so unterstütze der Löschzug eine örtliche Spendensammlung. Im Juni wurde der Löschzug Hombruch dann zu mehreren Wachbesetzungen der Wachen Mitte, Eichlinghofen und Scharnhorst an nur einem einzelnen Tag alarmiert. Tätig wurden sie hier unter anderem bei First Responder-Einsätzen und technischen Hilfeleistungen. Unter anderem wurden Entenküken aus dem Straßenverkehr gerettet und ein Baum von einer Straße entfernt. Im Juli konnte die Feuerwehr Dortmund mehrere Tage am Institut der Feuerwehr in Münster üben. An zwei Tagen war dies auch für den Löschzug Hombruch möglich. In vielen verschiedenen Übungen und Szenarien konnten Wissen und Fertigkeiten verfeinert werden. Um die Einsatzkräfte zu verpflegen, war im August die Sondereinheit Verpflegung in Dorstfeld im Einsatz, als es zu einem mehrtägigen ABC Einsatz kam.

Flutmedaille

Im August 2022 wurde den Kameraden, die 2021 in der Flutkatastrophe überörtlich im Einsatz waren, die Flutmedaille von Herbert Reul, Innenminister NRW verliehen.

Beförderungen auf dem Jahresdienstgespräch

Zum Feuerwehrmann: Mario Berghäuser, Niklas Rasche, Philipp Stenke

Zum Oberfeuerwehrmann: Robert Brodatzki, Markus Engel, John Gokel

Zum Oberbrandmeister: Matthias Gernhardt, Christopher Neumann

Zum Hauptfeuerwehrmann: Oliver Meißner

Zum Unterbrandmeister: Jasper Kopperschmidt, Jan Zapf

Zur Brandmeisterin: Kristina Preuß

Zum Brandinspektor: Jonathan Karkanis

Ehrungen auf dem Jahresdienstgespräch

25 Jahre Mitgliedschaft: Harald Schillegger, Kai Walter, Björn Ackermann, Carsten Siebgen

35 Jahre Mitgliedschaft: Marc Glauer

Ausblick

Am 17. Dezember findet von 10 bis 18 Uhr ein Weihnachtsbaumverkauf auf dem Gelände der Wache in Hombruch statt.

