Dresden – Ehrenamtliche zur Unterstützung der OB-Wahl am 10. Juli gesucht

Stadt benötigt noch über 100 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer.

Dresden (SN) – Für den zweiten Wahlgang zur Oberbürgermeisterwahl am Sonntag, 10. Juli 2022, werden noch etwa 100 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer benötigt. Mitmachen kann jeder, der am Wahltag mindestens 18 Jahre alt und deutscher Staatsangehöriger oder Staatsangehöriger eines anderen EU-Staates ist. Außerdem dürfen diese ehrenamtlich Tätigen nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sein und sollten ihren Hauptwohnsitz seit mindestens drei Monaten in Dresden haben. Je nach Funktion wird für den Einsatz ein Erfrischungsgeld von 35 bis 65 Euro gezahlt. Die Anmeldung sollte vorrangig telefonisch unter 0351-4881118 erfolgen – ist aber auch über das Onlineformular auf www.dresden.de/wahlhelfer oder per E-Mail an wahlhelfer@dresden.de möglich.

Weitere Informationen: www.dresden.de/wahlen

