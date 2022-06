Dresden – Gedenken an Marwa El-Sherbini

Dresden (SN) – In diesem Jahr jährt sich die Ermordung der Pharmazeutin Marwa El-Sherbini zum dreizehnten Mal. Die Ägypterin hatte sich auf einem Spielplatz in der Dresdner Johannstadt gegen rassistische und antimuslimische Beleidigungen gewehrt. In der Gerichtsverhandlung gegen den Täter am 1. Juli 2009 war sie als Zeugin geladen. Nach ihrer Aussage wurde sie vor den Augen ihrer Familie im Gerichtssaal vom Angeklagten ermordet. Marwa El-Sherbini wurde nur 31 Jahre alt.

In Vertretung der Landeshauptstadt Dresden nimmt die Zweite Bürgermeisterin Frau Annekatrin Klepsch am 1. Juli 2022, 14 Uhr an einer Gedenkveranstaltung im Landgericht teil.

Beigeordnete für Kultur und Tourismus, Annekatrin Klepsch zum Gedenken an Marwa El-Sherbini: „Wir brauchen eine integrative Erinnerungskultur in unserer Stadt, die sich für die Opfer rassistisch motivierter Gewalt stark macht und diese Narrative zunehmend in den Blick nimmt. Wir sind dabei als Stadtgesellschaft permanent gefordert, sichtbare Zeichen gegen jegliche Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu setzen.“

Der Dresdner Stadtrat beschloss 2021 zur Ehrung des Andenkens an Marwa El-Sherbini, den Park vor dem Landgericht in Marwa El-Sherbini-Park umzubenennen. Bei der Eröffnung der Internationalen Wochen gegen Rassismus im März 2022 wird auf der Grünfläche vor dem Landgericht Dresden das Schild „Marwa El-Sherbini-Park“ enthüllt. 2023 soll im Park eine Erinnerungsstelle entstehen.

Weitere Informationen unter: www.dresden.de/marwa

