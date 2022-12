Dresden – Klotzscher Dorfbach ist wieder „aufgetaucht“

Dresden (SN) – Im Ortsbild von Klotzsche ist der Klotzscher Dorfbach wieder sichtbar. In Altklotzsche in Höhe der Alten Kirche hat das Umweltamt von April bis November 2022 einen etwa 65 Meter langer Abschnitt des Baches offenlegen und renaturieren lassen. Fachleute der Firma OCS-Kubisch GmbH Lauta beseitigten zunächst Ablagerungen, entfernten die Verrohrung und weiteten das Gewässer auf. Eine strukturreiche Bachsohle und die flachen, naturnah befestigten Uferböschungen sorgen für einen guten ökologischen Zustand des Gewässers. Vorhandene Bäume und Gehölze konnten erhalten werden und Fußwege integrieren sich in die neu entstandene Freifläche. Die Planung und Bauüberwachung übernahm das Ingenieurbüro Ökoprojekt Elberaum GmbH. Die Gesamtkosten betragen etwa 190.000 Euro.

„Während der Bauzeit im Sommer 2022 erlebten wir die wachsenden Herausforderungen der Klimakrise unmittelbar vor Ort“, erläutert Harald Kroll-Reeber, zuständiger Sachgebietsleiter im Umweltamt. „Die extremen Hitze- und Trockenperioden gefährdeten das Anwachsen der biologischen Ufersicherung. Glücklicherweise übernahmen die Anwohner zeitweise das Gießen der Flächen. Sie unterstützten damit aktiv die erfolgreiche Umsetzung des Vorhabens. Für die Hilfe sind wir sehr dankbar“, sagt Harald Kroll-Reeber. „Aber es gab auch mehrere starke Regenereignisse mit sehr hohen Abflüssen im Baustellenbereich. Das Niederschlagswasser konnte im neu profilierten Gewässerbett des Klotzscher Dorfbachs schadlos aufgenommen und abgeleitet werden. Einen ersten Praxistest hat der umgestaltete Gewässerabschnitt damit bereits bestanden“, zeigt sich Kroll-Reeber zufrieden.

Auf der gewässerbegleitenden Freifläche werden noch Gehölze gepflanzt und zwei Bänke aufgestellt. Bis zum Frühjahr 2023 sind voraussichtlich alle Arbeiten abgeschlossen. Ein weiter nördlich gelegener Bauabschnitt am Klotzscher Dorfbach wurde bereits im Jahr 2009 umgestaltet.

