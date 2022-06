Dresden – Probeaufbau mobiler Hochwasserschutz Dresdner Innenstadt

Dresden (SN) – Straßensperrung Terrassenufer in Höhe Italienisches Dörfchen am Sonntag, 26. Juni.

Am Sonntag, 26. Juni 2022 wird am Terrassenufer in Höhe des Italienischen Dörfchens, an der Querung Basteischlößchen ein Hochwasserschutz zur Probe aufgebaut. Zeitfenster 6.30 Uhr bis ca. 16 Uhr. Für den Probeaufbau erfolgt eine Komplettsperrung des Terrassenufers zwischen Hasenberg und Bernhard- von Lindenau-Platz. Die Umleitungsstrecke ist für den Tag entsprechend ausgeschildert über die Wilsdruffer Straße, Postplatz, Herta-Lindner-Straße, Schweriner Straße, Kleine Packhofstr. und Retour.

Mitarbeiter des städtischen Regiebetriebes Zentrale Technische Dienstleistungen (RB ZTDL) werden Wartungsarbeiten an der Anlage ausführen, Elemente reinigen und ihre Funktionalität prüfen.

Die Landestalsperrenverwaltung Sachsen und der Unteren Wasserbehörde der Landeshauptstadt Dresden begutachten und kontrollieren gemeinsam den Ablauf, um zukünftig weiter den reibungslosen Betrieb im Ernstfall zu garantieren. Der Probeaufbau dient auch als Übung und Schulung für das Bedienpersonal des RB ZTDL. So bleiben alle Funktionen und Handhabungen fit und fachgerecht, können schnell und sicher ausgeführt werden. Das ist im Ernstfall wichtig.

Der etwa 28 Meter lange Verbau besteht aus Stützen und Dammbalken mit einer Höhe von etwa einem Meter. Er verläuft zwischen Basteischlößchen und der Terrasse zum Italienischen Dörfchen quer über die Straße. Die Aufnahmeelemente befinden sich unter der Straße in einem Kanal und sind mit Abdeckplatten geschützt. Sie werden in Vorbereitung des Aufbaus mit einem LKW-Kran herausgenommen. In dem Kanal werden die Stützen montiert, in die wiederum die Dammbalken ihre Aufnahme finden und verspannt werden. Bei einem Pegel von rund 6,50 Metern wird der Hochwasserschutz aufgebaut. Dafür sperrt das Straßen- und Tiefbauamt den Abschnitt.

Stadt Dresden