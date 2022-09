Dresden – Rautenfarn, Admiral oder Turmfalken – Flora und Fauna im Stadtzentrum

Erstellt in

Rundgang durch Dresden mit Natur- und Landschaftsführer Frank Siegert – am 16. September

Dresden (SN) – Rautenfarn, Admiral oder Turmfalken – diese Pflanzen, Tiere und noch viel mehr zeigt der Natur- und Landschaftsführer Frank Siegert am Freitag, 16. September 2022 bei einem Rundgang durch die Dresdner Innenstadt.

Er erläutert auch die Zusammenhänge zwschen städtischer Bebauung sowie Flora und Fauna in Zeiten des Klimawandels. Mit dabei ist Dr. Paula Aleksandrowicz als Sachgebietsleiterin strategische Gesundheitsplanung beim Amt für Gesundheit und Prävention. Sie gibt Hinweise zum Umgang mit Sommerhitze und zu Bewegung vor der Haustür.

Die Führung folgt zum Großteil der Strecke “Innenstadt“ der Reihe „Walking People“ am Königsufer und Terrassenufer entlang, über den Brühlschen Garten durch die Innenstadt. Start ist 13 Uhr an der Goldenen Pforte am Rathaus. Für die Dauer sind zwei Stunden eingeplant. Da die Teilnehmerzahl auf 30 begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten bis Donnerstag, 15. September 2022 unter www.gesundestadt@dresden.de mit Angabe von Vor- und Zunamen.

Weitere Informationen:

www.dresden.de/mobilitätswoche

https://www.dresden.de/de/leben/sport-und-freizeit/sport/walking-people.php

____________________________________

Landeshauptstadt Dresden

Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll