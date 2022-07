Dresden – Senior-Fit geht in die nächste Runde

Kostenloses Bewegungsangebot für Seniorinnen und Senioren beginnt am 3. August

Dresden (SN) – Sport und Bewegung in der Gruppe machen nicht nur Spaß, sondern halten gesund und fit – und das in jedem Alter. Speziell für Dresdner Seniorinnen und Senioren bietet das Amt für Gesundheit und Prävention ab Mittwoch, 3. August 2022, wieder Senior-Fit-Kurse an. Das kostenfreie Bewegungsangebot richtet sich speziell an Menschen ab einem Alter von 50 Jahren. Aufgrund der guten Resonanz der letzten Jahre, geht Senior-Fit in die nächste Runde.

Dr. Frank Bauer, Leiter des Amtes für Gesundheit und Prävention, wirbt für das Programm: „Das elfwöchige Angebot lädt ein, die eigene Mobilität und Balancefähigkeit zu testen. Gleichzeitig werden praktische Übungen vermittelt, diese Fähigkeiten zu verbessern. Die Teilnehmenden werden geschult, mobil im Alter zu sein und dem Risiko von Stürzen vorzubeugen“.

Professionelle Trainerinnen und Trainer berücksichtigen dabei das individuelle Leistungsvermögen und bieten verschiedene Varianten einer Übung an. Durch regelmäßige Wiederholungen im gesamten Kursverlauf verbessern und verfestigen sich die Abläufe. Trainiert wird mit dem eigenen Körpergewicht sowie mit kleinen Geräten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Mitzubringen sind nur eine Trinkflasche sowie Sportbekleidung.

Mit Kursleiter Toni Fercho können Interessierte zum Beispiel im Zeitraum vom 3. August bis 21. September 2022 jeweils mittwochs von 9.30 bis 10.30 Uhr in der Friedrichstadt trainieren. Treffpunkt ist die DSC-Trainingshalle an der Magdeburger Straße 12. Wer lieber in Gruna aktiv sein möchte, für den hält Ivo Ullmann am Rothermundtpark ein Angebot bereit. Jeweils dienstags von 10.30 bis 11.30 Uhr bewegen sich Seniorinnen und Senioren gemeinsam im Zeitraum vom 23. August bis 11. Oktober 2022.

Neben den Senior-Fit-Kursen gibt es weitere kostenfreie Bewegungsmöglichkeiten im Stadtgebiet, welche sich sehr gut auch für ältere Menschen eignen. So bieten die Lauf- und Bewegungsstrecken der „Walking People“ ganzjährig die Möglichkeit zum Gehen, Walken oder Joggen. Zudem laden die Rundgänge von „Bewegung im Stadtteil“ ein, verschiedene Stadtteile Dresdens zu erkunden und Neues zu entdecken.

Weitere Informationen:

www.dresden.de/senior-fit

www.dresden.de/who

www.dresden.de/walkingpeople

