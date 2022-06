Dresden – Über Lärm- und Verkehrsprobleme der Friedrichstadt diskutieren

Posted in

Entwurf des Integrierten Verkehrs- und Lärmminderungskonzeptes kann eingesehen werden

Dresden (SN) – Am Montag, 20. Juni 2022, beginnt die vierwöchige Auslage des Entwurfs des Integrierten Verkehrs- und Lärmminderungskonzeptes Friedrichstadt. Bis einschließlich Montag, 18. Juli, können alle Betroffenen und Interessierten im Umweltamt das Konzept einsehen. Parallel steht es auch online unter www.dresden.de/laerm

Stellungnahmen können bis Montag, 1. August 2022, an das Umweltamt auf dem Postweg oder per E-Mail abgegeben oder während der Sprechzeiten zur Niederschrift vorgebracht werden.

Nachdem sich Betroffene und Interessierte im vergangenen Jahr zu den Verkehrs- und Lärmkonflikten im Gebiet äußern konnten, stehen nun die geplanten Maßnahmen im Mittelpunkt des Interesses. „Auch in der Friedrichstadt stellt der Verkehr die Hauptlärmquelle dar. Es ist deshalb nur konsequent, wenn in diesem Pilotverfahren Verkehrs- und Lärmprobleme gemeinsam angepackt werden“, sagt der Leiter des Umweltamtes, Wolfgang Socher.

„Ich hoffe, dass sich die enge Zusammenarbeit mit dem Bereich Verkehrsentwicklungsplanung des Amtes für Stadtplanung und Mobilität positiv auf das weitere Verfahren und schließlich auch zum Wohle der Betroffenen auswirken wird“, ergänzt Socher.

Während der Offenlage gibt es für interessierte Bürgerinnen und Bürger zudem die Möglichkeit, sich am Dienstag, 5. Juli, zwischen 18 und 20 Uhr über das geplante Verkehrs- und Lärmminderungskonzept für die Friedrichstadt zu informieren. Die Veranstaltung findet in der Aula des Sportschulzentrums auf der Ostra-Insel, Messering 2 a, statt. Hier stehen die Verantwortlichen der beteiligten Ämter gern für Fragen zum Entwurf des Konzepts zur Verfügung.

Weitere Informationen zum Thema Lärm gibt es im Internetauftritt der Stadt unter www.dresden.de/laerm und im Themenstadtplan unter stadtplan.dresden.de

Kontaktdaten Umweltamt

Offenlage:

Landeshauptstadt Dresden

Umweltamt Grunaer Straße 2

01069 Dresden

Raum N120

Stellungnahmen:

per Brief: Postfach 12 00 20, 01001 Dresden

per E-Mail: umweltamt@dresden.de

