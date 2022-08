Dresden – Vom Mann zum Vater: Einladung zur Informationsveranstaltung für werdende Väter

Dresden (SN) – Vom Mann zum Vater: Die Geburt des eigenen Kindes ist ein bedeutsames Ereignis für einen Mann. Doch wie kann er sich auf das Vatersein vorbereiten? Welche Fragen ergeben sich zur bevorstehenden Geburt? Was ändert sich, wenn das Baby da ist? Solche und ähnliche Fragen beantwortet am besten ein Mann. Das Amt für Gesundheit und Prävention Dresden hat in Kooperation mit der AOK PLUS Tobias Bohnet dafür gewonnen. Er ist Mitarbeiter im Männernetzwerk Dresden e. V. und im Projekt “papada – Mobiles Beratungs- und Bildungsangebot für Väter und ihre Familien“ engagiert.

In einer Informationsveranstaltung für werdende Väter spricht er zum Thema am Freitag, 12. August 2022, 17 Uhr, in den Räumen der Schwangerenberatung Dresden, Braunsdorfer Straße 13. Zwei Stunden lang geht es um die Erfahrungen bei Geburtsvorbereitungskursen für werdende Väter, um die Paarbeziehung mit dem Familienzuwachs, aber auch um die Nachbesprechung des Geburtserlebnisses selbst. Interessierte sind um eine Anmeldung gebeten – bis zum Donnerstag, 11. August 2022, per E-Mail an gesundheitsamt-schwangerenberatung@dresden.de oder per Telefon unter 0351-4885385. Für die Teilnehmer entstehen keine Kosten.

