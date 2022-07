Dresden – Vorzüge mit dem Dresden-Pass nutzen

Erstellt in

Ein neu aufgelegtes Faltblatt informiert ausführlich – Prüfung der Anspruchsberechtigung lohnt sich

Dresden (SN) – Höhere Preise für Lebensmittel, Energie und Dienstleistungen sind gerade für alle privaten Haushalte spürbar. Aber wer ein geringes Budget zur Verfügung hat, wie zum Beispiel Studenten, Senioren, Alleinerziehende oder Arbeitslose, dem machen sie besonders zu schaffen, trotz bis August günstiger Mobilität mit dem 9-Euro-Ticket. Daher wirbt die Landeshauptstadt Dresden jetzt mit dem neu aufgelegten Faltblatt „Dresden-Pass – Soziale Leistungen für Sie“. Es liegt in einer Auflage von 20.000 Stück kostenlos in den Informationsstellen der Dresdner Bürgerbüros, Stadtbezirksämter, Rathäuser und Ortschaften aus. Außerdem ist es im Sachgebiet Dresden-Pass des Sozialamtes, Junghansstraße 2, im Jobcenter Dresden, Budapester Straße 30, in den Servicestellen der DVB AG und zahlreichen städtischen Beratungsstellen erhältlich. Natürlich gibt es auch online Informationen rund um das Thema inklusive Erklärfilm, Faltblatt, Anträgen und Kontakten. Sie sind unter www.dresden.de/dresden-pass erreichbar.

Wozu dient der Dresden-Pass?

Der Dresden-Pass ist eine freiwillige Leistung der Landeshauptstadt Dresden für Einwohnerinnen und Einwohner mit geringem Einkommen und Vermögen. Er soll den Zugang zu gesellschaftlichen und kulturellen Einrichtungen erleichtern, die Teilnahme am öffentlichen Leben in Gemeinschaft stärken, die Mobilität mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln unterstützen und bei Mietrechtsfragen kostenfreie Beratung ermöglichen.

Zu den Einrichtungen, die Ermäßigungen für Dresden-Pass-Nutzer anbieten, gehören zum Beispiel zahlreiche Museen von Stadt und Land, verschiedene Theater und Bühnen, die Dresdner Philharmonie, die Städtischen Bibliotheken, die Volkshochschule, die JugendKunstschule, der Zoo, die Eissporthalle und die kommunalen Frei- und Hallenbäder.

Wie ist der Dresden-Pass erhältlich?

Voraussetzung ist der Hauptwohnsitz in Dresden, außerdem der Bezug einer der in der Richtlinie genannten Sozialleistungen. Für die Antragstellung muss der Bewilligungsbescheid über den Bezug der sozialen Leistung vorgelegt werden. Außerdem wird ein Pass-Bild benötigt. Zentrale Bearbeitungsstelle ist das Sachgebiet Dresden-Pass des Sozialamtes, Junghansstraße 2 (nahe Pohlandplatz), Telefon 0351-4884848, E-Mail dresden-pass@dresden.de. Die dort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten dienstags von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr und donnerstags von 9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr persönlich zum Dresden-Pass, zu seiner Beantragung und den damit verbundenen Leistungen. Der Dresden-Pass ist ab dem Tag der Ausstellung gültig, nicht rückwirkend. Die Gültigkeitsdauer richtet sich nach dem Zeitraum für den Bezug der Sozialleistung.

Auch für Kinder und Senioren kann der Dresden-Pass beantragt werden. So erhalten Kinder mit Dresden-Pass zum Beispiel jetzt ein Freiexemplar des Ferienpasses für die Sommerferien, und schwerbehinderte Menschen sowie Seniorinnen und Senioren über 65 Jahre können damit kostenlos einen Begleitservice für die öffentlichen Nahverkehrsmittel über das Sächsische Umschulungs- und Fortbildungswerk nutzen.

Wie viele Menschen nutzen den Dresden-Pass?

Mit Stand Juni 2022 nutzen 20.867 Menschen einen Dresden-Pass für Entlastungen im Alltag und gesellschaftliche Teilhabe. Darunter sind 5.347 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Im Vergleich zum Juni des Vorjahres sind das weniger Personen. Damals nutzten 22.123 Menschen einen Dresden-Pass, darunter 5.857 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Es ist abzuschätzen, dass es derzeit deutlich mehr Anspruchsberechtigte als Nutzer gibt. Daher sollte man sich zu den Vorzügen und der Erlangung des Dresden-Passes genau informieren oder beraten lassen.

Kontakt:

Sozialamt, Sachgebiet Dresden-Pass

Junghansstraße 2, 01277 Dresden

Telefon: 0351-4884848

E-Mail: dresden-pass@dresden.de

Sprechzeiten:

Di 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr

Do 9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr

Weitere Informationen:

www.dresden.de/dresden-pass

