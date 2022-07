Dresden – Weixdorf: Einbahnstraßenregelung ab 18. Juli

Brückenerneuerung auf der Königsbrücker Landstraße im Bereich Lausenbach

Dresden (SN) – Im Rahmen der bereits seit Dezember 2021 laufenden Erneuerung der Straßenbrücke über den Lausenbach auf der Königsbrücker Landstraße wird eine Einbahnstraßenregelung von Montag, den 18. Juli 2022, 10 Uhr bis Ende August 2022 notwendig. Die Einbahnstraßenregelung erfolgt stadteinwärts. Die Umleitung der stadtauswärtigen Fahrtrichtung erfolgt über Alte Moritzburger Straße/Radeburger Landstraße/Weixdorfer Straße/S 177.

Was wird gemacht?

Die alte Brücke wird abgebrochen und eine neue Brücke gebaut. Dazu werden Bohrpfähle als Fundament des neuen Bauwerks in den Untergrund eingebracht. Der Brückenbau erfolgt in halbseitiger Bauweise. Im Brückenbereich müssen außerdem viele Leitungen verlegt werden. Anschließend bauen Fachleute den neuen Fahrbahnbelag auf einer Länge von etwa 112 Metern ein. Im Umfeld der Brücke wird die Fahrbahn ebenso grundhaft erneuert. Zuletzt werden die Grünflächen wiederhergestellt. Im Zuge der Baumaßnahme werden auch zwei Bushaltestellen (Weixdorf Bf (Kirche)) barrierefrei ausgebaut. Mobilitätseingeschränkte Personen und Eltern mit Kinderwagen können an den neuen Haltestellen barrierefrei ein- und aussteigen.

