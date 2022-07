Eltville am Rhein – 15. Mahnwache gegen Ukrainekrieg in Eltville

Spendenaufruf für Eltviller Tisch

Eltville – Am letzten Samstag, 9. Juli 2022, fand bereits die 15. Mahnwache gegen den Krieg in der Ukraine in Eltville statt. „Wir möchte allen danken, die an den Mahnwachen teilnehmen und ein gemeinsames und starkes Zeichen gegen Putin und seinen Krieg setzen“, betonen Bürgermeister Patrick Kunkel und Stadtverordnetenvorsteher Ingo Schon. Die Mahnwachen sind ein wichtiges dafür, dass wir den Krieg Putins gegen die Ukraine nicht akzeptieren und uns niemals an ihn gewöhnen werden“, so die beiden.

Sigrid Hansen, erste stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin, begrüßte alle Teilnehmenden und moderierte die 15. Mahnwache in Eltville. Einige Ukrainerinnen nahmen mit ihren Kindern ebenfalls wieder an der Mahnwache teil und betonten, wie wichtig diese Mahnwachen für sie und vor allem ihre Familien in der Ukraine sind. Vor Ort dabei war auch Khaleh Hussein, der sich in der Integrationskommission der Stadt Eltville am Rhein engagiert. Er floh vor fünf Jahren selbst aus Hasaka in Syrien und lebt jetzt mit seiner Familie in Eltville. Für die Mahnwache hatte er eine Collage mit Bildern aus Syrien und der Ukraine vorbereitet, um deutlich zu machen, was Kriege anrichten.

Der Eltviller Tisch beteiligte sich ebenfalls an der Mahnwache und stellte seine Arbeit vor. Inzwischen versorgt der Eltviller Tisch etwa 500 Menschen, darunter auch über 200 ukrainische Mitbürgerinnen und Mitbürger, mit Lebensmitteln. Durch die erhöhte Nachfrage ist der Eltviller Tisch auf Unterstützung angewiesen. Sowohl Sach- und Geldspenden, aber auch ehrenamtliche Unterstützung werden benötigt. Spenden können direkt an den Eltviller Tisch mit der IBAN: DE63 5105 0015 0461 1842 77 überwiesen werden.

Die nächste Mahnwache findet am Samstag, 13. August 2022, um 14 Uhr auf dem Bischof-Kilian-Platz in Eltville statt. Die Stadt Eltville lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, sich an den Mahnwachen zu beteiligen, um Solidarität mit dem ukrainischen Volk zu zeigen.

Eltville am Rhein, 12. Juli 2022